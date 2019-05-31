Алтайские приставы «нарисовали» портрет типичного алиментщика

Специалисты управления федеральной службы судебных приставов Алтайского края составили портрет типичного должника по алиментам. При анализе они учитывали региональные особенности, сообщила пресс-служба ведомства.

При составлении портрета учитывался возраст, сумма долга и уровень дохода, а также наличие или отсутствие работы и имущества должника. Среди общего количества алиментщиков 86,7% составляют мужчины, 13,3% женщины.

Средний долг: 209 тыс. рублей

Средний возраст: мужчины — 46 лет , женщины — 37 лет

80% из должников имеют среднее образование; у 12% - высшее; 5% алиментщиков со средне-специальным образованием; у 3% только начальное образование или нет вообще.

69% должников мужчин трудоустроены и с их заработной платы взыскиваются алименты:

88% алиментщиков работают в секторе малого бизнеса

7% у индивидуальных предпринимателей

0,74% - служащие в войсковых частях РФ

0,34% трудятся в муниципальных учреждениях

31% должников — мужчин официально безработные

2,78% состоят на учете в центрах занятости населения

Среди женщин трудоустроены и получают постоянный доход только 37%.

По знаку зодиака преобладают:

тельцы ( 8,7%)

8,7%) стрельцы ( 8,2%)

8,2%) меньше всего — рыбы ( 3,47%)

Дмитрий Лабутин,

главный судебный пристав Алтайского края:

Каждый десятый алиментщик состоит во втором и последующих браках. Каждый 16-ый должник по алиментам имеет личное транспортное средство, у каждого девятого есть свое недвижимое имущество.

Исследование приурочено к акции «Судебные приставы — детям».