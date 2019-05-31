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Жизнь

Алтайские приставы «нарисовали» портрет типичного алиментщика

Специалисты управления федеральной службы судебных приставов Алтайского края составили портрет типичного должника по алиментам. При анализе они учитывали региональные особенности, сообщила пресс-служба ведомства.

Семья. Природа. Парк
Семья. Природа. Парк
altapress.ru

При составлении портрета учитывался возраст, сумма долга и уровень дохода, а также наличие или отсутствие работы и имущества должника. Среди общего количества алиментщиков 86,7% составляют мужчины, 13,3% женщины.

  • Средний долг: 209 тыс. рублей
  • Средний возраст: мужчины — 46 лет, женщины — 37 лет

80% из должников имеют среднее образование; у 12% - высшее; 5% алиментщиков со средне-специальным образованием; у 3% только начальное образование или нет вообще.

69% должников мужчин трудоустроены и с их заработной платы взыскиваются алименты:

  • 88% алиментщиков работают в секторе малого бизнеса
  • 7% у индивидуальных предпринимателей
  • 0,74% - служащие в войсковых частях РФ
  • 0,34% трудятся в муниципальных учреждениях
  • 31% должников — мужчин официально безработные
  • 2,78% состоят на учете в центрах занятости населения

Среди женщин трудоустроены и получают постоянный доход только 37%.

По знаку зодиака преобладают:

  • тельцы (8,7%)
  • стрельцы (8,2%)
  • меньше всего — рыбы (3,47%)

Дмитрий Лабутин,
главный судебный пристав Алтайского края:

Каждый десятый алиментщик состоит во втором и последующих браках. Каждый 16-ый должник по алиментам имеет личное транспортное средство, у каждого девятого есть свое недвижимое имущество.

Исследование приурочено к акции «Судебные приставы — детям».

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