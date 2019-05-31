Алтайские приставы «нарисовали» портрет типичного алиментщика

При составлении портрета учитывался возраст, сумма долга и уровень дохода, а также наличие или отсутствие работы и имущества должника. Среди общего количества алиментщиков 86,7% составляют мужчины, 13,3% женщины.
- Средний долг: 209 тыс. рублей
- Средний возраст: мужчины — 46 лет, женщины — 37 лет
80% из должников имеют среднее образование; у 12% - высшее; 5% алиментщиков со средне-специальным образованием; у 3% только начальное образование или нет вообще.
69% должников мужчин трудоустроены и с их заработной платы взыскиваются алименты:
- 88% алиментщиков работают в секторе малого бизнеса
- 7% у индивидуальных предпринимателей
- 0,74% - служащие в войсковых частях РФ
- 0,34% трудятся в муниципальных учреждениях
- 31% должников — мужчин официально безработные
- 2,78% состоят на учете в центрах занятости населения
Среди женщин трудоустроены и получают постоянный доход только 37%.
По знаку зодиака преобладают:
- тельцы (8,7%)
- стрельцы (8,2%)
- меньше всего — рыбы (3,47%)
Дмитрий Лабутин,
главный судебный пристав Алтайского края:
Каждый десятый алиментщик состоит во втором и последующих браках. Каждый 16-ый должник по алиментам имеет личное транспортное средство, у каждого девятого есть свое недвижимое имущество.
Исследование приурочено к акции «Судебные приставы — детям».