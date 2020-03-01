Алтайские приставы за год взыскали более 8 миллиардов рублей

В среднем каждый судебный пристав-исполнитель в 2019 году взыскал 20 млн. 597 тыс. рублей. При этом 6 млрд. 366 млн. рублей взыскано в пользу граждан и юридических лиц.
В бюджеты всех уровней было перечислено более 2 млрд. 163 млн. рублей
Особое внимание было уделено тем, кто задерживал выплаты алиментов. На содержание детей в 2019 году было взыскано 397 млн. 861 тыс. рублей.
Также алтайские приставы приняли меры по задержкам заработной платы. Было решено более 16 тыс. дел, должники выплатили 232 млн. 915 тыс. рублей.