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Жизнь

Алтайские пчеловоды намерены объединиться в новый союз

В Алтайском крае появился новый союз пчеловодов, сообщают «Вести Алтай». В регионе уже существует «Союз пчеловодов и переработчиков пчелопродукции», но новая организация будет иметь принципиальное отличие.

Пчела.
Пчела.
СС0

В новый союз вошли только производители. Это позволит на равных вести диалог с переработчиками и решать узкоспециальные вопросы, считают инициаторы создания.

Организаторами выступили Евгений Балашов из Косихинского района, а также владелец одной из крупнейших в крае пасек, специалист с 40-летним стажем Алексей Ширяев из Калманского района.

Алексей Ширяев,
представитель союза пчеловодов:

«У нас есть экономические интересы и идеологические. Экономический интерес — повышение закупочных цены на мед за счет популяризации, рекламной деятельности, заключения выгодных контрактов с теми же переработчиками. Но есть и другие вопросы, которые интересуют исключительно пчеловодов. Это вопросы, связанные с фальсификацией меда, взаимодействием с фермерами <.> «.

В ближайшее время объединение начнёт подготовку документов для официальной регистрации. Позже проведут съезд и изберут руководителя.

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