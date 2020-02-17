Алтайские пчеловоды намерены объединиться в новый союз

В новый союз вошли только производители. Это позволит на равных вести диалог с переработчиками и решать узкоспециальные вопросы, считают инициаторы создания.
Организаторами выступили Евгений Балашов из Косихинского района, а также владелец одной из крупнейших в крае пасек, специалист с 40-летним стажем Алексей Ширяев из Калманского района.
Алексей Ширяев,
представитель союза пчеловодов:
«У нас есть экономические интересы и идеологические. Экономический интерес — повышение закупочных цены на мед за счет популяризации, рекламной деятельности, заключения выгодных контрактов с теми же переработчиками. Но есть и другие вопросы, которые интересуют исключительно пчеловодов. Это вопросы, связанные с фальсификацией меда, взаимодействием с фермерами <.> «.
В ближайшее время объединение начнёт подготовку документов для официальной регистрации. Позже проведут съезд и изберут руководителя.