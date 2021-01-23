Алтайские производители разработали новый способ получения кваса

Сообщается, что в новом способе производства в качестве заменителя сахара используют концентрат экстракта корнеплодов топинамбура.

«С помощью данной разработки обычный квас улучшит адаптационные возможности организма человека. Напиток не только станет полезней, но и будет дольше храниться», — отмечается в сообщении.

Компания «Волчихинские напитки» известна своими безалкогольными, слабоалкогольными напитками и, конечно же, минеральной водой «Касмалинская». История предприятия начиналась еще в начале XIX века.