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Жизнь

Алтайские производители разработали новый способ получения кваса

Сотрудники АлтГТУ и Волчихинского пивзавода запатентовали новый способ производства кваса, сообщает пресс-служба краевого минэкономразвития.

Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Олег Богданов, altapress.ru

Сообщается, что в новом способе производства в качестве заменителя сахара используют концентрат экстракта корнеплодов топинамбура.

«С помощью данной разработки обычный квас улучшит адаптационные возможности организма человека. Напиток не только станет полезней, но и будет дольше храниться», — отмечается в сообщении.

Компания «Волчихинские напитки» известна своими безалкогольными, слабоалкогольными напитками и, конечно же, минеральной водой «Касмалинская». История предприятия начиналась еще в начале XIX века.

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