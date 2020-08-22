Алтайские путешественники-экстремалы на самодельном катере почти добрались до Ледовитого океана

Путешественники из Бийска отправились в путешествие по Енисею 24 июля, чтобы посмотреть страну от Кызыла до Салехарда. Но из-за суровой погоды севера финишировать путешественникам пришлось раньше, сообщают Вести-Алтай.

По словам экстремалов, уже после прохождения Дудинки они стали ощущать «дыхание» Ледовитого океана. Над катером повисло темное свинцовое небо. Вода остыла до +10 С, хотя раньше в Енисее можно было купаться. А подойдя к острову Шокальского, они попали в шторм.

Дул сильный ветер до 14 м/с, гигантская волна, а там мели, и мы побоялись, что может об эту мель ударить катер, и решили обойти остров Шокальского, но для этого нам пришлось выйти в открытое море, конечно, потрепало немного, но главное, что все живы, здоровы, говорит один из участников путешествия Хасан Карагужин.

Бороться со стихией пришлось трое суток. Поэтому путешественники израсходовали необходимый запас топлива. В итоге до Салехарда не дошли примерно 300 км.

Катер погрузили на автоприцеп, возвращаться домой будут по суше. Свою миссию выполнили, говорят экстремалы, до 73-й широты добрались. Через пару лет они планируют покорить реку Лену.