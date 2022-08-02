2 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайские рыбаки вылавливают карасей с опухолями

Житель Алтайского края поймал карася с красными крупными опухолями. Фотографии улова он опубликовал в группе «Алтайское Рыболовное Сообщество» в «ВКонтакте».

Окунь с опухолью
Окунь с опухолью
vk.com/fishmen_altai

По словам мужчины, на подобного «мутанта» он натолкнулся во время рыбалки в Тальменском районе.

Другие местные рыбаки в комментариях подтвердили, что такая рыба им тоже попадалась. Никто из них ее в пищу потреблять не стал, хотя, по их мнению, болезнь человеку не передается.

«Человеку не передается, а употреблять такую рыбу в пищу или нет, дело уже личное… Я брезгую», — написал один из подписчиков.

Предположительно, речь идет об инфекции, которой подвержены представители карповых, особенно караси — «рыбьей краснухе». Зараженная рыба нередко сама всплывает на поверхность водоема и иногда ее даже можно поймать голыми руками.

Болезнь вызывается бактерией Aeromonas hydrophila. Для человека она не так опасна, как для рыб, но все же при ослабленной иммунной систем может вызвать гастроэнтерит, который выражается длительной диареей, иногда с кровью, а также некоторые кожные заболевания.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость