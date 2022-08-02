Алтайские рыбаки вылавливают карасей с опухолями

Житель Алтайского края поймал карася с красными крупными опухолями. Фотографии улова он опубликовал в группе «Алтайское Рыболовное Сообщество» в «ВКонтакте».

По словам мужчины, на подобного «мутанта» он натолкнулся во время рыбалки в Тальменском районе.

Другие местные рыбаки в комментариях подтвердили, что такая рыба им тоже попадалась. Никто из них ее в пищу потреблять не стал, хотя, по их мнению, болезнь человеку не передается.

«Человеку не передается, а употреблять такую рыбу в пищу или нет, дело уже личное… Я брезгую», — написал один из подписчиков.

Предположительно, речь идет об инфекции, которой подвержены представители карповых, особенно караси — «рыбьей краснухе». Зараженная рыба нередко сама всплывает на поверхность водоема и иногда ее даже можно поймать голыми руками.

Болезнь вызывается бактерией Aeromonas hydrophila. Для человека она не так опасна, как для рыб, но все же при ослабленной иммунной систем может вызвать гастроэнтерит, который выражается длительной диареей, иногда с кровью, а также некоторые кожные заболевания.