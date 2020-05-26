Алтайские семьи с детьми до 3 лет начали получать выплаты по 5 тысяч рублей

В отделении Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю приступили к дополнительной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. Всего на эту помощь в регионе претендует 70 тысяч семей, рассказали в ПФР.

На дополнительную выплату алтайским семьям направили порядка 200 млн рублей. Эти деньги предоставляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

«В Алтайском крае Пенсионным фондом РФ по 13453 заявлениям уже приняты положительные решения. На лицевые счета алтайских семей еще в пятницу, 22 мая зачислены денежные средства на сумму около 200 млн рублей. Всего на выплату детям до 3 лет в Алтайском крае претендует 70 тыс. семей, из них порядка 38 тыс. семей — с правом на материнский капитал», — уточнил управляющий краевым пенсионным ведомством Борис Трофимов.

С 25 мая такие перечисления станут регулярными.

Как подать заявление

Удобнее всего это сделать через портал Госууслуг. Обратиться можно непосредственно и в территориальные органы ПФР, но по предварительной записи.

Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, с помощью оператора Единого регионального контакт-центра ПФР (8 (3852) 399 999), а также по телефонам «горячих линий» территориальных органов и посредством регионального онлайн-консультанта на сайте.