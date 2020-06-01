Алтайские семьи с детьми от трех до 16 лет начали получать «президентские» 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей алтайским семьям с детьми от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба фонда.

ПФР направил средства на 10,2 млн семей по всей стране, то есть больше чем половине всех, кто имеет право на этот вид поддержки по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств — 146 млрд рублей.

Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. По регламенту, заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а перечисление средств происходит в течение трех рабочих дней.

Восьмидневный срок — предельный. В некоторых случаях он может быть меньше. Он распространяется на все заявления, даже на те, что были поданы в выходные дни.

Если заявление направлено в период с 23 по 25 мая, оно будет рассмотрено до 29 мая, средства перечислены 2 июня, рассказали в ведомстве.