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Жизнь

«До ЕГЭ неделя!»: алтайские школьники наглядно объяснили, чему посвящена картина Мунка «Крик»

Школьники выпускных классов из Заринска увлеклись стрит-артом и нарисовали на территории учебных заведений забавные картины о своих буднях. Об этом сообщила газета «Наш город Заринск» на своей странице «ВКонтакте».

Школьники Заринска нарисовали картины на асфальте.
Школьники Заринска нарисовали картины на асфальте.
vk.com/gazetazar

Самыми креативными оказались ученики школы № 7. Они сделали рисунки по мотивам картин известных художников, добавив к ним забавные подписи о школьных проблемах.

«Девочка с персиками» символизирует классного руководителя, а картина «Американская готика» напоминает смешной случай, когда весь класс не пришел на урок. Картина «Крик» посвящена. ЕГЭ — это единственный сложный рубеж, который остался у выпускников.

Виктория Рыжкова, которая стала одной из авторов картин, рассказала, что участие принимал весь 11А, а идея принадлежит однокласснику — Владимиру Жиленко. Сначала ребята думали, что воплотить ее не получится. Но за три дня с помощью обычной акриловой краски и общего энтузиазма тридцати учеников у них все получилось.

Ученики школы № 15 изобразили героев мультфильмов, а лицеисты «Бригантины» — вчерашних учеников на фоне заката.

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