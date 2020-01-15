Алтайские школьники планируют построить народный «Обелиск Победы»

Активисты предлагают выполнить памятник в виде вертикальной плиты с числами 1941−1945 и изображением летящих журавлей и словами из песни «Журавли».
Эскиз памятника.
обелиск-победы.рф
«Каждый житель Рубцовска будет знать, что в этом обелиске есть и его личный вклад», — цитируют инициаторы главу Рубцовска Дмитрия Фельдмана на сайте, посвященном будущему монументу.
Перечисленные добровольцами деньги будут аккумулироваться на счете городского краеведческого музея.
Уже собрано 100 тысяч рублей, говорится на сайте.