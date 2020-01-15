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Жизнь

Алтайские школьники планируют построить народный «Обелиск Победы»

Ученики гимназии № 11 Рубцовска объявили сбор средств на создание народного памятника «Обелиск Победы». Идею поддержал и глава города Дмитрий Фельдман.

Цветы, мемориал.
Цветы, мемориал.
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Активисты предлагают выполнить памятник в виде вертикальной плиты с числами 1941−1945 и изображением летящих журавлей и словами из песни «Журавли».

Эскиз памятника.
Эскиз памятника.
обелиск-победы.рф

«Каждый житель Рубцовска будет знать, что в этом обелиске есть и его личный вклад», — цитируют инициаторы главу Рубцовска Дмитрия Фельдмана на сайте, посвященном будущему монументу.

Перечисленные добровольцами деньги будут аккумулироваться на счете городского краеведческого музея.

Уже собрано 100 тысяч рублей, говорится на сайте.

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