Алтайские школьники примут участие в финале детского научного конкурса

В Барнауле с 24 по 28 января состоится финал всероссийского детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. Конкурс пройдет в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», который работает при поддержке Сибирской генерирующей компании. В число финалистов вошли школьники из Бийска, Рубцовска и Барнаула.

Конкурс учрежден в 2018 году. Он проводится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. В этом году свои работы представят школьники из разных регионов Сибири. Всего в финале участники конкурса защитят 43 проекта, 12 из которых — исследования и разработки алтайских школьников.

Чтобы попасть в финал ДНК школьники ещё в ноябре представили свои проекты на региональных отборочных этапах. В них принимали участие сотни учащихся 5−11 классов, углубленно изучающих естественно-научные дисциплины. В финал попали лучшие исследовательские и инженерные проекты.

В финале за право стать лучшими будут бороться более 70 школьников в номинациях: «Исследовательский проект», «Теоретический инженерный проект», «Инженерный проект с представлением макетов или моделей», «IT-проект». В каждой из них выделяются возрастные группы: младшая (5−6 класс), средняя (7−8 класс) и старшая (9−11 класс).

С именами финалистов и их проектами можно познакомиться подробнее. Победители детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко смогут отправиться на турниры юных исследователей и изобретателей в США и Китай.

Справка

В 2017—2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.