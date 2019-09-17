Алтайские школьники приняли участие в международной проектной школе в Сочи

12 сентября завершилась международная осенняя проектная школа Фонда Андрея Мельниченко. Проходила она в образовательном центре «Сириус» города Сочи. В ней приняли участие школьники из Рубцовска, Бийска и Барнаула. Все они — воспитанники центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Работает центр при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании уже два года.

Кроме участников из России, на международную осеннюю школу приехали и китайские школьники. Нашу страну представляли учащиеся центров детского научного и инженерно-технического творчества, в том числе созданных Фондом Андрея Мельниченко на Алтае, а Китай — воспитанники Фонда имени Сун Цинлин. Обучение под присмотром наставников и экспертов продлилось десять дней.

Международная осенняя проектная школа Фонда Андрея Мельниченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Итогом Международной Осенней проектной школы Фонда Андрея Мельниченко стали 15 прототипов различных проектов. Например, команда, в которую входили воспитанники бийского филиала ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»: Савелий Айнулин, Павел Данилов и Евгений Повернов, создала прототип робота-уборщика, собирающего лежащие на полу вещи. Ребята разработали блок-схему алгоритма работы робота, сами выполнили сборку, провели комплексное тестирование собранной модели и подготовили экономическое обоснование проекта.

Международная осенняя проектная школа Фонда Андрея Мельниченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Команда, состоящая из барнаульских и рубцовских «Наследников Ползунова»: Марка Каширского, Кирилла Кривобокова, Дарьи Вольвач, Егора Беушева и Леонида Переверзина, выступила с двумя проектами. Первый — разработка автоматической системы доступа при помощи распознавания лиц. Это изобретение ребята считают актуальным, так как при использовании физических методов доступа к данным таких, как пластиковые карты или nfc-метки, часто возникает проблема их потери или неудобства использования. Кроме того, алтайские воспитанники Фонда Андрея Мельниченко разработали часы, заряжающиеся с помощью элементов Пельтье.

Международная осенняя проектная школа Фонда Андрея Мельниченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Также совместно с китайскими представителями алтайские школьники смогли обсудить свои разработки, дальнейшие планы и оценить проекты друг друга. По окончании обучения китайские гости отметили, что будут рады видеть алтайских школьников на своей земле.

Сюэ Юань,

руководитель китайской делегации Фонда имени Сун Цинлин: