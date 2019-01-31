Алтайские школьники стали победителями детского научного конкурса

27 января в Барнауле завершился Детский Научный Конкурс (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие сотни талантливых школьников, увлеченных изучением естественных наук, в том числе юные ученые из Алтайского края. Конкурс прошел в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», который работает при поддержке Сибирской генерирующей компании.

В финале ДНК-2020 встретились авторы лучших инженерных и исследовательских проектов, отобранных по итогам регионального этапа, который проходил на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко в ноябре прошлого года. Информационные стенды и публичные презентации проектов, лекции и мастер-классы, экскурсии и лазерные шоу — все это вошло в программу мероприятия.

Юные ученые и разработчики смогли не только поделиться своими идеями, но и познакомиться с опытом экспертов. Своими знаниями с участниками финала ДНК делились члены жюри, возглавлял которое член-корреспондент РАН Константин Жижин.

Финал Детского Научного Конкурса ( ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. Фото: архив компании СГК.

В число победителей и призеров Детского Научного Конкурса 2020 года вошли школьники из Алтайского края. Так, лучшим IT-проектом стал научный труд Марка Каширского из барнаульского ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», а Дарья Вольвач заняла второе место в этой номинации. Школьница представила работу под названием: «Система дистанционного управления персональным компьютером при помощи движения глаз для людей с ограниченными возможностями».

В номинации «Инженерный проект» 3-е место также получил барнаулец — Михаил Лисовой. На конкурсе он представил модели устройства для мониторинга технического состояния производственных объектов.

Финал Детского Научного Конкурса ( ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. Фото: архив компании СГК.

Кирилл Кривобоков, школьник из Барнаула, получил победу в специальной номинации «Забота об автомобиле». Он представил исследование свойств автомобильных масел и разработка технологии оценки качества масел с применением искусственных нейронных сетей. Также среди победителей оказались школьники из Бийска и Рубцовска. В специальной номинации «Игра — это серьезно» лучшей стала бийская воспитанница Фонда Андрея Мельниченко Диана Бубарева. С проектом «Получение сахарных кристаллов. Многоцветное окрашивание сахарных кристаллов» победу в номинации «За кристаллическую кухню» одержали рубцовские школьники: Максим Гончаров, Светлана Полякова и Анжелина Ющенко.

Финал Детского Научного Конкурса ( ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. Фото: архив компании СГК.

Награду от компании ЕВРОХИМ, одного из партнеров Детского Научного Конкурса Фонда Андрея Мельниченко, получили Константин Приходбко и Яна Ивонова из Барнаула, за совместных труд: исследование «Синтез комплексных биоразлагаемых материалов для получения ʺумных удобренийʺ". Также особые призы от Фонда получили авторы группового проекта: Станислав Касплер, Андрей Баев и Дмитрий Суковатцов из барнаульского детского технопарка «Кванториум.22».