Алтайские школьники стали победителями детского научного конкурса

В финале ДНК-2020 встретились авторы лучших инженерных и исследовательских проектов, отобранных по итогам регионального этапа, который проходил на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко в ноябре прошлого года. Информационные стенды и публичные презентации проектов, лекции и мастер-классы, экскурсии и лазерные шоу — все это вошло в программу мероприятия.
Юные ученые и разработчики смогли не только поделиться своими идеями, но и познакомиться с опытом экспертов. Своими знаниями с участниками финала ДНК делились члены жюри, возглавлял которое член-корреспондент РАН Константин Жижин.
В число победителей и призеров Детского Научного Конкурса 2020 года вошли школьники из Алтайского края. Так, лучшим IT-проектом стал научный труд Марка Каширского из барнаульского ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», а Дарья Вольвач заняла второе место в этой номинации. Школьница представила работу под названием: «Система дистанционного управления персональным компьютером при помощи движения глаз для людей с ограниченными возможностями».
В номинации «Инженерный проект» 3-е место также получил барнаулец — Михаил Лисовой. На конкурсе он представил модели устройства для мониторинга технического состояния производственных объектов.
Кирилл Кривобоков, школьник из Барнаула, получил победу в специальной номинации «Забота об автомобиле». Он представил исследование свойств автомобильных масел и разработка технологии оценки качества масел с применением искусственных нейронных сетей. Также среди победителей оказались школьники из Бийска и Рубцовска. В специальной номинации «Игра — это серьезно» лучшей стала бийская воспитанница Фонда Андрея Мельниченко Диана Бубарева. С проектом «Получение сахарных кристаллов. Многоцветное окрашивание сахарных кристаллов» победу в номинации «За кристаллическую кухню» одержали рубцовские школьники: Максим Гончаров, Светлана Полякова и Анжелина Ющенко.
Награду от компании ЕВРОХИМ, одного из партнеров Детского Научного Конкурса Фонда Андрея Мельниченко, получили Константин Приходбко и Яна Ивонова из Барнаула, за совместных труд: исследование «Синтез комплексных биоразлагаемых материалов для получения ʺумных удобренийʺ". Также особые призы от Фонда получили авторы группового проекта: Станислав Касплер, Андрей Баев и Дмитрий Суковатцов из барнаульского детского технопарка «Кванториум.22».