Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -19°C
37

Алтайские школьники стали победителями детского научного конкурса

27 января в Барнауле завершился Детский Научный Конкурс (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие сотни талантливых школьников, увлеченных изучением естественных наук, в том числе юные ученые из Алтайского края. Конкурс прошел в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», который работает при поддержке Сибирской генерирующей компании.

Финал Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Финал Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Фото: архив компании СГК.

В финале ДНК-2020 встретились авторы лучших инженерных и исследовательских проектов, отобранных по итогам регионального этапа, который проходил на площадках образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко в ноябре прошлого года. Информационные стенды и публичные презентации проектов, лекции и мастер-классы, экскурсии и лазерные шоу — все это вошло в программу мероприятия.

Юные ученые и разработчики смогли не только поделиться своими идеями, но и познакомиться с опытом экспертов. Своими знаниями с участниками финала ДНК делились члены жюри, возглавлял которое член-корреспондент РАН Константин Жижин.

Финал Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Финал Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Фото: архив компании СГК.

В число победителей и призеров Детского Научного Конкурса 2020 года вошли школьники из Алтайского края. Так, лучшим IT-проектом стал научный труд Марка Каширского из барнаульского ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», а Дарья Вольвач заняла второе место в этой номинации. Школьница представила работу под названием: «Система дистанционного управления персональным компьютером при помощи движения глаз для людей с ограниченными возможностями».

В номинации «Инженерный проект» 3-е место также получил барнаулец — Михаил Лисовой. На конкурсе он представил модели устройства для мониторинга технического состояния производственных объектов.

Финал Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Финал Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Фото: архив компании СГК.

Кирилл Кривобоков, школьник из Барнаула, получил победу в специальной номинации «Забота об автомобиле». Он представил исследование свойств автомобильных масел и разработка технологии оценки качества масел с применением искусственных нейронных сетей. Также среди победителей оказались школьники из Бийска и Рубцовска. В специальной номинации «Игра — это серьезно» лучшей стала бийская воспитанница Фонда Андрея Мельниченко Диана Бубарева. С проектом «Получение сахарных кристаллов. Многоцветное окрашивание сахарных кристаллов» победу в номинации «За кристаллическую кухню» одержали рубцовские школьники: Максим Гончаров, Светлана Полякова и Анжелина Ющенко.

Финал Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Финал Детского Научного Конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко.
Фото: архив компании СГК.

Награду от компании ЕВРОХИМ, одного из партнеров Детского Научного Конкурса Фонда Андрея Мельниченко, получили Константин Приходбко и Яна Ивонова из Барнаула, за совместных труд: исследование «Синтез комплексных биоразлагаемых материалов для получения ʺумных удобренийʺ". Также особые призы от Фонда получили авторы группового проекта: Станислав Касплер, Андрей Баев и Дмитрий Суковатцов из барнаульского детского технопарка «Кванториум.22».

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость