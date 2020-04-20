Алтайские школьники стали победителями научного марафона

В социальной сети ВКонтакте состоялся «Научный марафон» Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие алтайские школьники, которые интересуются естественными науками. По итогам онлайн-турнира, абсолютным победителем стал бийский воспитанник Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Центр работает при поддержке СГК.

Леонид Катаев и его команда. Архив компании СГК.

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«Научный марафон» — это онлайн-соревнованиекоторое дает школьникам возможность погрузиться в науку дистанционно. В ходе турнира юные исследователи и разработчики смогли продемонстрировать свою эрудициюзнание историипроявить креативность и смекалкупрофессиональные навыки и способности к инженерно-техническому творчеству.

Такой онлайн-турнир проводился на площадке социальной сети во второй раз, и включал 10 конкурсных заданий. В этом году в марафоне приняли участие более 50 детей. Абсолютным победителем «Научного марафона» стал воспитанник Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» Влад Черников.

На отлично справились с заданиями «Научного марафона» Фонда Андрея Мельниченко и другие алтайские школьники. Так, в состязании на знание биографии известных ученых лучше всего себя проявила Анна Медведева (Бийский филиал ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»). Успешнее всех с задачей по физике справился Михаил Дорофеев, воспитанник барнаульского ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Призерами одного из заданий марафона — фотоконкурса «Юный ученый на каникулах», также стали школьники из краевой столицы: Михаил Бабаскин и Леонид Катаев.

Пока очные встречи с воспитанниками центров приостановлены, победители получили витруальные грамоты и медали. Позже они получат настоящие призы от Фонда.

Справка

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в сентябре 2017 года. В нем более 400 школьников 5−11 классов обучаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника.

Цель работы Центра — развитие детей, одаренных в области естественных и точных наук. Занятия для всех учащихся бесплатны.