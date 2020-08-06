Алтайские школьники стали победителями научного марафона

Стали известны результаты летнего «Научного марафона» Фонда Андрея Мельниченко. Марафон проходил дистанционно — через сообщество в социальных сетях. В число победителей вошли школьники из Алтайского края, в том числе воспитанники филиалов ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», который работает на базе технических университетов края, при поддержке Сибирской генерирующей компании.

«Научный марафон» — это онлайн-соревнование, которое дает школьникам возможность погрузиться в науку дистанционно. В ходе турнира юные исследователи и разработчики смогли продемонстрировать свою эрудицию, знание истории, проявить креативность и смекалку, профессиональные навыки и способности к инженерно-техническому творчеству.

В число победителей и призеров онлайн-марафона вошли юные знатоки естественных наук из Алтайского края. Так, Татьяна Щербакова из Барнаула первой правильно назвала имя великого ученого Исаака Ньютона, зашифрованное на фото, а бийчанин Влад Черников — воспитанник филиала ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», быстрее всех разгадал математический филворд. Успешнее всех с задачей по информатике справился воспитанник барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» Александр Щербаков.

На одном из этапов марафона — конкурсе видеоклипов Robot Dance Challenge участникам пригодилась креативность и чувство юмора. Лучшее видео на суд жюри представили барнаульцы. Первое место заняли Михаил и Кристина Дорофеевы, а вторым стал Леонид Катаев.

Все победители и призеры летнего «Научного марафона» получат специальные призы от Фонда Андрея Мельниченко.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2019 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.