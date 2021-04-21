Алтайские силовики показали, что будут делать, если на Кубок мира по гребле приедут террористы

В преддверии этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле прошли учения спецслужб. Силовики пресекли условный террористический акт. О том, как это было, рассказали и показали в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

По легенде учений, во время соревнований на одной из гостевых трибун обнаружили предмет, внешне схожий с взрывным устройством.

Учения спецслужб на Барнаульском гребном канале. пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Сначала силами полиции незамедлительно эвакуировали всех зрителей, потом сработала группа оцепления МВД и Росгвардии, на место выдвинулась взрывотехническая группа краевого УФСБ.

Параллельно с этим управление Роспотребнадзора провело исследование о возможном использовании в террористических целях опасных веществ (радиационных, химических или бактериологических).

Учения спецслужб на Барнаульском гребном канале. пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Далее на первом этаже административного здания спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ произошло условное возгорание, с которым отправились бороться подразделения первого пожарно-спасательного отряда Барнаула.

Также на месте развернули мобильный полевой госпиталь для оказания медицинской и психологической помощи.

В учениях приняли участие подразделения УФСБ, ГУ МВД, управления МВД России по Барнаулу, АЛУ МВД, ГУ МЧС, Алтайский краевой центр медицины катастроф, УФС ВНГ России, органы местного самоуправления, управление Роспотребнадзора.

Всего навыки отработали свыше 900 человек, было задействовано 78 единиц техники.

«По оценке руководителя оперштаба в Алтайском крае, участники учения показали необходимый уровень подготовки», — резюмировали в ФСБ.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая. На соревнования будут разыгрываться олимпийские лицензии.