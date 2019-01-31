Алтайские силовики вышли на спасение косуль

Из-за сложной обстановки в лесах животные становятся легкой добычей для браконьеров. В лес злоумышленники добираются на снегоходах, а по глубокому рыхлому снегу у животных мало шансов уйти от преследования.
Минприроды края совместно с МВД, Росгвардией, инспекцией гостехнадзора, краевым учреждением «Алтайприрода» согласовали цикл совместных мероприятий по спасению косуль.
Все внедорожники, автомобили с прицепами, снегоходы будут досматривать. В крае усилят контроль со стороны ГИБДД и гостехнадзора.
Сельхозтоваропроизводители помогут кормами, лесная служба обеспечит порубочными остатками лиственных пород.
Также специалисты просят всех, кто стал свидетелем преступления, если есть предложения помощи в обеспечении диких животных пищей, позвонить на горячие линии:
- ГУ МВД: 102 (круглосуточно);
- Диспетчерская служба по нарушениям в области лесного и охотничьего законодательства
8 (3852) 63-66-40(круглосуточно);
- Управление охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края: тел:
8 (3852) 29-68-23.