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Жизнь

Алтайские силовики вышли на спасение косуль

Силовые ведомства присоединились к спасению диких животных в Алтайском крае, рассказали в региональном минприроды. Из-за завалов снега в лесах зверям сложно передвигаться и искать пищу.

На заседании штаба акции «Спасем косулю».
На заседании штаба акции «Спасем косулю».
altaipriroda.ru

Из-за сложной обстановки в лесах животные становятся легкой добычей для браконьеров. В лес злоумышленники добираются на снегоходах, а по глубокому рыхлому снегу у животных мало шансов уйти от преследования.

Минприроды края совместно с МВД, Росгвардией, инспекцией гостехнадзора, краевым учреждением «Алтайприрода» согласовали цикл совместных мероприятий по спасению косуль.

Все внедорожники, автомобили с прицепами, снегоходы будут досматривать. В крае усилят контроль со стороны ГИБДД и гостехнадзора.

Сельхозтоваропроизводители помогут кормами, лесная служба обеспечит порубочными остатками лиственных пород.

Также специалисты просят всех, кто стал свидетелем преступления, если есть предложения помощи в обеспечении диких животных пищей, позвонить на горячие линии:

  • ГУ МВД: 102 (круглосуточно);
  • Диспетчерская служба по нарушениям в области лесного и охотничьего законодательства 8 (3852) 63-66-40 (круглосуточно);
  • Управление охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края: тел: 8 (3852) 29-68-23.
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