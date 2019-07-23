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Жизнь

Алтайские синоптики обещают грозы и туман

24 и 25 июля в Алтайском крае продолжатся осадки. В некоторых районах пройдут грозы, возможен град. К смогу по утрам добавится еще и туман, следует из прогноза алтайского ЦГМС.

Туман в Барнауле 3 ноября.
Туман в Барнауле 3 ноября.
Анна Зайкова

В Алтайском крае

24 июля

  • Ночью +10… +15, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза, возможен град, в утренние часы местами туман.
  • Днем +20… +25, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза, возможен град, в утренние часы местами туман.

25 июля

  • Ночью +9… +14, в отдельных районах дождь, гроза.
  • Днем +21… +26, в отдельных районах дождь, гроза.

В Барнауле

24 июля

  • Ночью +12… +14, временами дождь, гроза.
  • Днем +21… +23, дождь, временами сильный дождь, гроза.

25 июля

  • Ночью +10… +12, в начале ночи небольшой дождь, гроза.
  • Днем +22… +24, в конце дня небольшой дождь, гроза.
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