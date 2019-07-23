Алтайские синоптики обещают грозы и туман

В Алтайском крае
24 июля
- Ночью +10… +15, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза, возможен град, в утренние часы местами туман.
- Днем +20… +25, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза, возможен град, в утренние часы местами туман.
25 июля
- Ночью +9… +14, в отдельных районах дождь, гроза.
- Днем +21… +26, в отдельных районах дождь, гроза.
В Барнауле
24 июля
- Ночью +12… +14, временами дождь, гроза.
- Днем +21… +23, дождь, временами сильный дождь, гроза.
25 июля
- Ночью +10… +12, в начале ночи небольшой дождь, гроза.
- Днем +22… +24, в конце дня небольшой дождь, гроза.