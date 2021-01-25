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Жизнь

Алтайские синоптики объявили НМУ первой степени опасности

В Барнауле и Бийске объявили режим «черного неба», сообщили 25 января специалисты Алтайского гидрометцентра.

Пробки в Барнауле, автомобили зимой.
Пробки в Барнауле, автомобили зимой.
Анна Зайкова, altapress.ru

С 25 января и до 16:00 26 января в столице края и наукограде Бийске ожидаются метеорологические условия (морозная безветренная погода), неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе (НМУ) первой степени опасности.

Также синоптики напоминают, что 26 января на всей территории региона будет очень холодно. Ожидается до −32… −37 градусов, местами столбики термометров опустятся до -42.

В некоторых районах пройдет небольшой, по востоку местами умеренный снег, прогнозируюся метели. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле днем будет преимущественно без осадков, −22… −24 градуса.

Уже днем 27 января потеплеет. По краю ожидается до -3 градусов.

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