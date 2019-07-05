Время пляжей. Алтайские синоптики пообещали жаркие выходные

Погода в Алтайском крае
6 июля температура воздуха ночью составит +12, +17 градусов. Днем будет +25, +30 градусов. Ветер ночью южный, 3−8 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем — юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 15 м/с. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь.
7 июля ночью температура воздуха ночью составит +12, +17 градусов, днем — +26, +31 градусов. Ветер ночью восточный, 3−8 м/с, днем — восточный с порывами до 13 м/с. Без осадков.
Погода в Барнауле
В Барнауле 6 июля ночью ожидается +14, +16 градусов, в начале ночи небольшой дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +25, +27 градусов, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
7 июля ночью +14,+16, днем — +27,+29 градусов. Без осадков, ветер восточный, 3−8 м/с.