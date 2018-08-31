Алтайские синоптики предрекли в крае последний теплый день

В последний день лета, 31 августа, на большей территории Алтайского края еще будет относительно тепло. А уже завтра, 1 сентября, стоит утеплиться, выходя на улицу.

По краю прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь и гроза. В утренние часы местами туман. Ветер будет дуть северный, 3−8 м/с, с усилением днем до 13 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7−12 градусов, днем потеплеет до 18−23 градусов.

В Барнауле также будет переменная облачность, ночью без осадков, к концу дня дождь, возможна гроза. Ветер северный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью не выше 10 градусов, днем плюс 20−22 градуса.

Уже 1 сентября ситуация в крае резко изменится. В первый день осени на всей территории региона будет дождливо и холодно. Такая погода продлится вплоть до 5 сентября.