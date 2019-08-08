Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайские синоптики прогнозируют дожди, грозы и похолодание

По данным алтайского ЦГМС, 9 и 10 августа в Алтайском крае и Барнауле будут идти дожди. Ночью в отдельных районах похолодает до +7 градусов.

Гроза над Барнаулом.
Гроза над Барнаулом.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае

9 августа

  • Ночью +13… +18, по северо-западу +7… +12, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами в восточных районах сильный дождь, град, утром местами в западных районах туман.
  • Днем +23… +28, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами в восточных районах сильный дождь, град, утром местами в западных районах туман.

10 августа

  • Ночью +7… +12, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман.
  • Днем +21… +26, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман.

Погода в Барнауле

9 августа

  • Ночью +13… +15, во второй половине ночи дождь, гроза.
  • Днем +24… +26, в начале дня дождь, гроза.

10 августа

  • Ночью +10… +12, без осадков.
  • Днем +22… +24, небольшой дождь.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость