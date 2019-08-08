Алтайские синоптики прогнозируют дожди, грозы и похолодание

Погода в Алтайском крае
9 августа
- Ночью +13… +18, по северо-западу +7… +12, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами в восточных районах сильный дождь, град, утром местами в западных районах туман.
- Днем +23… +28, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами в восточных районах сильный дождь, град, утром местами в западных районах туман.
10 августа
- Ночью +7… +12, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман.
- Днем +21… +26, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман.
Погода в Барнауле
9 августа
- Ночью +13… +15, во второй половине ночи дождь, гроза.
- Днем +24… +26, в начале дня дождь, гроза.
10 августа
- Ночью +10… +12, без осадков.
- Днем +22… +24, небольшой дождь.