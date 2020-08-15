Алтайские синоптики рассказали, брать ли зонтик на прогулку в выходные

Суббота 15 августа: ждем дожди и грозы
В целом по Алтайскому краю ожидается температура +20…+25 градусов, в Барнауле — +20…+22.
Местами по краю возможны кратковременные дожди, грозы, в утренние часы туман. А вот в Барнауле, по прогнозу, преимущественно без осадков.
Воскресенье, 16 августа: преимущественно без дождей
В целом по краю температура такая же комфортная — +21…+26 градусов, в Барнауле +22…+24.
И в регионе, и в Барнауле в частности, по данным гидрометцентра, будет преимущественно без осадков.