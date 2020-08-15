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Жизнь

Алтайские синоптики рассказали о погоде на выходные

Субботнюю неустойчивую погоду с дождями и грозами в воскресенье сменит преимущественно ясная, прогнозирует алтайский гидрометцентр. Впрочем, в Барнауле в выходные, согласно прогнозу, преимущественно без осадков будет и в субботу, и в воскресенье.

Гроза в Бийске.
Гроза в Бийске.
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Суббота 15 августа: ждем дожди и грозы

В целом по Алтайскому краю ожидается температура +20…+25 градусов, в Барнауле — +20…+22.

Местами по краю возможны кратковременные дожди, грозы, в утренние часы туман. А вот в Барнауле, по прогнозу, преимущественно без осадков.

Воскресенье, 16 августа: преимущественно без дождей

В целом по краю температура такая же комфортная — +21…+26 градусов, в Барнауле +22…+24.

И в регионе, и в Барнауле в частности, по данным гидрометцентра, будет преимущественно без осадков.

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