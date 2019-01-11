Алтайские следователи ищут мужчину, который страдает психическим заболеванием

Приметы пропавшего: на вид 35−37 лет, рост около 185−187 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы черные, стрижка короткая, нос прямой, глаза карие. На левом плече есть татуировка с изображением льва.
Был одет: вязаная шапка черного цвета с помпоном и надписью «Россия» белыми буквами, куртка из кожзама черного цвета на замке с искусственным воротником и капюшоном, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета на шнурках и замке.
Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины, либо видевших его, просят сообщить информацию по телефонам: