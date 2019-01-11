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11 января
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Жизнь
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Алтайские следователи ищут мужчину, который страдает психическим заболеванием

Новоалтайский отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту пропажи местного жителя. 30 октября 2018 года около 15 часов 34-летний Дмитрий Большаков ушел из дома и не вернулся. Известно, что мужчина страдает психическим заболеванием.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека.
visualhunt.com
Пропавший Дмитрий Большаков.
Пропавший Дмитрий Большаков.
altai-krai.sledcom.ru

Приметы пропавшего: на вид 35−37 лет, рост около 185−187 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы черные, стрижка короткая, нос прямой, глаза карие. На левом плече есть татуировка с изображением льва.

Был одет: вязаная шапка черного цвета с помпоном и надписью «Россия» белыми буквами, куртка из кожзама черного цвета на замке с искусственным воротником и капюшоном, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета на шнурках и замке.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины, либо видевших его, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (3852) 29-80-39 либо по тел. 02 (102 с мобильного).

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