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Алтайские СМИ узнали, почему в туркластере Барнаула исчезли лавочки

С пешеходной улицы Малотобольской, которую в народе называют «барнаульский Арбат», исчезли скамьи и урны, пишет «КП на Алтае». Тему эту бурно обсуждают в соцсетях, но в мэрии объяснили, что это временное явление.

"Хвост виляет Арбатом". Скульптура медведя на улице Мало-Тобольской.
"Хвост виляет Арбатом". Скульптура медведя на улице Мало-Тобольской.
Екатерина Вибе

То, что скамейки и урны убраны с Малотобольской, подтвердили в пресс-центре барнаульской мэрии. Там сообщили, что малые архитектурные формы увозят на хранение в рамках месячника санитарной очистки, чтобы они не мешали уборке улиц. Месячник обычно проводят в октябре, когда еще не выпал снег. В этот же месяц проводят и общегородской субботник. В 2018 году осенний общегородской субботник пройдет 12 октября.

Из ответа горадминистрации журналистам следует: что урны вернутся, а вот скамеечек на этой территории вообще не будет всю зиму: вернутся они весной после проведения традиционных субботников, то есть примерно в конце апреля, пишет «КП на Алтае», ссылаясь на ответ мэрии.

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