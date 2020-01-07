Алтайские собаки в первые дни 2020 года кусают людей «по-стахановски»

Почти половина из покусанных (302) — дети в возрасте до 14 лет. По данным ведомства, 70% нападений совершается собаками, имеющими хозяев. Причина банальна — ненадлежащее содержание.
При этом за пять дней 2020 года жертвами собак стали четыре человека. В ведомстве отметили, что зимой количество нападений увеличивается.
«В холодный период многие хозяева отпускают собак побегать, чем провоцируют нападения и укусы», — рассказали одну из причин.
Кроме того, порой пострадавшие и сами провоцируют укусы, когда пытаются погладить собак и покормить, а иногда и просто дразнят их.
Эксперты напоминают хозяевам собак, что их питомцы должны выгуливаться только под наблюдением на коротком поводке и в наморднике.
Прохожим советуют не подходить к незнакомым собакам. Не рекомендуется и убегать, лучше сохранять спокойствие. Тем более не стоит разнимать дерущихся собак.
Необходимо помнить, что укус может стать причиной смертельно опасного заболевания — бешенства. В этом случае обязательно нужно получить вакцину.