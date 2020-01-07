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Жизнь

Алтайские собаки в первые дни 2020 года кусают людей «по-стахановски»

От укусов собак в 2019 году пострадали 618 жителей Республики Алтай, а в первые дни нового года — по человеку за сутки, сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города.
Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города.
Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru

Почти половина из покусанных (302) — дети в возрасте до 14 лет. По данным ведомства, 70% нападений совершается собаками, имеющими хозяев. Причина банальна — ненадлежащее содержание.

При этом за пять дней 2020 года жертвами собак стали четыре человека. В ведомстве отметили, что зимой количество нападений увеличивается.

«В холодный период многие хозяева отпускают собак побегать, чем провоцируют нападения и укусы», — рассказали одну из причин.

Кроме того, порой пострадавшие и сами провоцируют укусы, когда пытаются погладить собак и покормить, а иногда и просто дразнят их.

Эксперты напоминают хозяевам собак, что их питомцы должны выгуливаться только под наблюдением на коротком поводке и в наморднике.

Прохожим советуют не подходить к незнакомым собакам. Не рекомендуется и убегать, лучше сохранять спокойствие. Тем более не стоит разнимать дерущихся собак.

Необходимо помнить, что укус может стать причиной смертельно опасного заболевания — бешенства. В этом случае обязательно нужно получить вакцину.

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