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Жизнь

Алтайские социалисты призывают к генеральной проверке коммунальной отрасли

Жилищно-коммунальная сфера — одна из тех, которая регулярно подвергается критике со стороны общественности. Волна недовольства вновь поднялась в преддверии традиционного повышения тарифов на ЖКУ, которое ожидается с 1 июля. Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает изначально провести генеральную проверку коммунальной сферы и до получения результатов заморозить тарифы.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

В 2022 году была двукратная индексация, в 2023-м от нее отказались, зато теперь, есть опасения, что на гражданах отыграются сразу за полтора года. Тогда все повышения пенсий, социальных выплат, МРОТ фактически будут аннулированы, — цитируют партийцы лидера фракции «СРЗП», депутата Госдумы Сергея Миронова.

Социалисты добавляют, что «Справедливая Россия — За правду» предлагает провести финансовый, технический, антикоррупционный аудит коммунальной отрасли.

Со ссылкой на депутата Госдумы от Алтайского края Александра Терентьева, региональные справедливороссы отмечают, что рост благосостояния граждан не успевает за ростом тарифов. А существующие компенсации на оплату ЖКУ, с их слов, на практике жителям региона, особенно сельской местности, оформить не так уж и просто. Они настаивают на том, чтобы предельные расходы граждан на коммуналку для получения субсидий снизили с 22 до 15% от доходов семьи.

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