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Жизнь

Алтайские социалисты продвинули вопрос по повышенным выплатам сельским медикам

Фтизиатрам и некоторым другим медицинским работникам сел и малых городов Алтайского края, которые получают финансирование из краевого бюджета, выдадут долгожданные спецвыплаты. Соответствующее постановление 18 июня подписано региональным Правительством. В пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», подчеркнули, что, по мнению Депутата Госдумы Александра Терентьева, — это решение обосновано и отчасти выстрадано медиками.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Социалисты напоминают, что в апреле этого года к политику обратились работники фтизиатрических отделений из трех районов Алтайского края – Усть-Калманского, Чарышского, Крутихинского. Медики заявили, что не получают положенных им повышенных выплат. Депутат направил запрос Губернатору Алтайского края.

Ответ краевых властей воодушевил — выплаты этой категории медиков будут установлены и выплачены за прошедший период — с 1 марта, — цитируют справедливороссы Терентьева.

Итог: проблема решена принятием этого нормативного акта. Однако открытым остаётся вопрос с повышением выплат для работников скорой помощи. Его необходимо решить в ближайшее время. Иначе сначала мы потеряем ценные кадры в скорой помощи, затем можем потерять жизни наших граждан, заявляют в пресс-службе Алтайских социалистов.

Работники фтизиатрических отделений уже поблагодарили Александра Терентьева и специалистов его Общественной приемной за решение их вопроса.

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