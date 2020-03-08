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Жизнь

Алтайские спасатели легли в снег и вытоптали цветочек, чтобы поздравить женщин с 8 марта

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю поздравили жительниц региона с Международным женским днем — 8 марта.

Алтайское МЧС поздравило женщин с 8 марта.
Алтайское МЧС поздравило женщин с 8 марта.
кадр из видео

Сотрудники ведомства в три ряда легли на склоне Нагорного парка, сложив таким образом фигуры: «С», «8» и «МАРТА!».

Сверху — знаменитые буквы «БАРНАУЛ», снизу — вытоптанный в снегу цветочек с шестью лепестками.

На сайте ведомства отмечается, что жизнь не раз доказывала, что «красота и женственность прекрасно сочетаются с такими качествами, как отвага и мужество».

«Женщины-кинологи, психологи, диспетчеры, медработники, инспекторы, спасатели и пилоты профессионально выполняют сложные и порой рискованные задачи для обеспечения безопасности граждан», — говорится в поздравлении.

Женщинам напомнили, что именно они наполняют этот мир своей любовью и жизненной энергией, согревают его нежностью и душевной щедростью, создают атмосферу уюта и гармонии в своих семьях, воспитывают детей и придают мужчинам решительность и силу.

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