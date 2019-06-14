Алтайские спасатели нашли пропавшую в лесу женщину

На Алтае спасатели нашли женщину, которая 12 июня пошла собирать черемшу и пропала, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай. Женщину по имени Наталья обнаружили в одном километре от населенного пункта Сугул Чойского района. Она жива.

Местная жительница отправилась на сбор черемши 12 июня после полудня, в лесной массив, расположенный в окрестностях села и заблудилась. В полицию обратился ее знакомый. Уже 13 июня к поискам привлекли спасателей.

В операции участвовали 5 спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда, в том числе один кинологический расчет. Специалисты МЧС передвигались по пересеченной местности на квадроциклах.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай, подобные случае в регионе происходят нередко. В мае-июне многие жители Алтая отправляются в лес за черемшой, а после их разыскивают полицейские и спасатели.