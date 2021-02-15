Алтайские спасатели облетели горы, чтобы спрогнозировать паводок

За последние несколько лет в Алтайском крае было несколько контрастных сценариев, характеризующих ход весеннего половодья, отмечают специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН.
Стандартные ситуации, когда большие снегозапасы определяют значительную высоту первой волны половодья и продолжительность половодья в целом нарушались, отмечают в МЧС. Причем сложившиеся ситуации каждый год имели свою специфику.
Специалисты в круглосуточном режиме ведут сбор и анализ информации.
Ранее 10 февраля глава Барнаула Вячеслав Франк утвердил комплекс противопаводковых мероприятий в весенне-летний период.