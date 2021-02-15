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Жизнь

Алтайские спасатели облетели горы, чтобы спрогнозировать паводок

Сотрудники МЧС совершили авиаоблет территорий Змеиногорского и Чарышского районов, чтобы оценить снегозапасы в горах и сделать прогноз развития паводковой ситуации.

Воздушный мониторинг гор Алтайского края.
Воздушный мониторинг гор Алтайского края.
22.mchs.gov.ru

За последние несколько лет в Алтайском крае было несколько контрастных сценариев, характеризующих ход весеннего половодья, отмечают специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН.

Стандартные ситуации, когда большие снегозапасы определяют значительную высоту первой волны половодья и продолжительность половодья в целом нарушались, отмечают в МЧС. Причем сложившиеся ситуации каждый год имели свою специфику.

Специалисты в круглосуточном режиме ведут сбор и анализ информации.

Ранее 10 февраля глава Барнаула Вячеслав Франк утвердил комплекс противопаводковых мероприятий в весенне-летний период.

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