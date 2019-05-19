Алтайские спасатели предупреждают о сильном ветре и угрозе пожаров

20 мая в Алтайском крае ожидаются сильные порывы ветра, что может усугубить ситуацию с пожарами. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по Алтайском краю.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах края небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

Температура ночью +8.+13 градусов, при прояснении +2.+7 градусов, днем +21. +26 градусов, в северо-западных районах до +16 градусов.

В ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем.

Что делать , если начала гореть трава

Если вы обнаружили начинающийся пожар — например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь.

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами — постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.