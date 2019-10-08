Алтайские спасатели предупреждают о высоком риске пожаров из-за жаркой погоды

В группе «Инцидент Барнаул» пишут, что на выезде из Барнаула в сторону Павловска за аэропортом виднелся черный дым, предположительно, из-за горящих полей.
Пожарные вовремя успели ликвидировать возгорание у поселка Логовской. Огонь пришел с полей и из-за ветра быстро продвигался к домам, рассказали местные жители в Barnaul22.
«Благодаря достойной и мужественной работе ребят из пожарных дружин Кубанки и Калманки трагедии не произошло», — отмечают в соцсети.
Спасатели напоминают:
- не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других лиц;
- выезжая на отдых, не разводите костры;
- не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволяйте детям играть с огнем.