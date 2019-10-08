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8 октября 13°C

Алтайские спасатели предупреждают о высоком риске пожаров из-за жаркой погоды

С 9 по 11 октября в большинстве районов Алтайского края будет высокая пожароопасность. Из-за сухой и теплой погоды (до +22 градусов) возможны лесные и степные пожары. Жители уже сообщают о дымящихся полях.

Пожар, сельхозпал.
Пожар, сельхозпал.
altaipriroda.ru

В группе «Инцидент Барнаул» пишут, что на выезде из Барнаула в сторону Павловска за аэропортом виднелся черный дым, предположительно, из-за горящих полей.

Пожарные вовремя успели ликвидировать возгорание у поселка Логовской. Огонь пришел с полей и из-за ветра быстро продвигался к домам, рассказали местные жители в Barnaul22.

«Благодаря достойной и мужественной работе ребят из пожарных дружин Кубанки и Калманки трагедии не произошло», — отмечают в соцсети.

Спасатели напоминают:

  • не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других лиц;
  • выезжая на отдых, не разводите костры;
  • не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
  • не позволяйте детям играть с огнем.
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