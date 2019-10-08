Алтайские спасатели предупреждают о высоком риске пожаров из-за жаркой погоды

С 9 по 11 октября в большинстве районов Алтайского края будет высокая пожароопасность. Из-за сухой и теплой погоды (до +22 градусов) возможны лесные и степные пожары. Жители уже сообщают о дымящихся полях.

В группе «Инцидент Барнаул» пишут, что на выезде из Барнаула в сторону Павловска за аэропортом виднелся черный дым, предположительно, из-за горящих полей.

Пожарные вовремя успели ликвидировать возгорание у поселка Логовской. Огонь пришел с полей и из-за ветра быстро продвигался к домам, рассказали местные жители в Barnaul22.

«Благодаря достойной и мужественной работе ребят из пожарных дружин Кубанки и Калманки трагедии не произошло», — отмечают в соцсети.

Спасатели напоминают: