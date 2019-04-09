Алтайские спасатели решили бороться с пожарами «словом святого отца»

Беседу провели в селе Санниково Первомайского района, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Отец Анатолий совершил службу, обращаясь к прихожанам с не совсем обычной проповедью:

«Важно уберечь себя и близких от беды, привести в порядок своё хозяйство, дом и двор. Соблюдайте чистоту на подворье, вовремя убирайте сухую траву и будьте осторожны с огнем. Все мы слышали о случаях, когда от небольшого огня выгорают целые сёла».

Эти обычные для сотрудников госпожнадзора рекомендации звучат из уст священника особенно назидательно, отмечают в МЧС. Многие избегают встречи с инспекторами, не принимают слова специалистов, порой ведут асоциальный образ жизни.

«Именно они — основная группа риска и на них в первую очередь ориентирована работа в рамках совместной акции с представителями Русской Православной Церкви. Ведь не секрет, что слово святого отца для некоторых граждан имеет крайне большой вес и значение», — подчеркивают в пресс-службе.

Мы сейчас помолились Божьей Матери, её образу Неопалимая Купина, чтобы она помогла защитить наше отечество и наши сёла от огня. Важно, чтобы каждый человек обратился внутрь себя, увидел некоторый беспорядок и постарался его устранить. Будет порядок внутри — будет и снаружи. Если человек справится с грехом винопития и табакокурения, то и риск возникновения пожара снизится.