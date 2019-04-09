Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 апреля 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайские спасатели решили бороться с пожарами «словом святого отца»

Священники провели молебен о защите Алтайского края от пожаров и побеседовали с сельскими жителями о правилах пожарной безопасности. Такое мероприятия организовало ГУ МЧС по Алтайскому краю, чтобы донести до селян жизненно важную информацию устами священников, к которым многие прислушиваются больше, чем к сотрудникам госпожарнадзора.

Прихожанам о безопасности.
Прихожанам о безопасности.
Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Беседу провели в селе Санниково Первомайского района, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Отец Анатолий совершил службу, обращаясь к прихожанам с не совсем обычной проповедью:

«Важно уберечь себя и близких от беды, привести в порядок своё хозяйство, дом и двор. Соблюдайте чистоту на подворье, вовремя убирайте сухую траву и будьте осторожны с огнем. Все мы слышали о случаях, когда от небольшого огня выгорают целые сёла».

Эти обычные для сотрудников госпожнадзора рекомендации звучат из уст священника особенно назидательно, отмечают в МЧС. Многие избегают встречи с инспекторами, не принимают слова специалистов, порой ведут асоциальный образ жизни.

«Именно они — основная группа риска и на них в первую очередь ориентирована работа в рамках совместной акции с представителями Русской Православной Церкви. Ведь не секрет, что слово святого отца для некоторых граждан имеет крайне большой вес и значение», — подчеркивают в пресс-службе.

Отец Анатолий,
настоятель храма святителя Спиридона Тримифунтского:

Мы сейчас помолились Божьей Матери, её образу Неопалимая Купина, чтобы она помогла защитить наше отечество и наши сёла от огня. Важно, чтобы каждый человек обратился внутрь себя, увидел некоторый беспорядок и постарался его устранить. Будет порядок внутри — будет и снаружи. Если человек справится с грехом винопития и табакокурения, то и риск возникновения пожара снизится.

Подобные молебны решили проводить примерно раз в две недели.

После службы сотрудники МЧС вместе с батюшкой сделали обход по домам села и рассказали о пользе пожарных извещателей и раздали памятки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость