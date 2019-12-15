Алтайские спасители рассказали, как помочь человеку на трассе и самому не стать жертвой ДТП

Основное правило — обязательно проявите участие, оставайтесь человеком во всех ситуациях, особенно когда участнику аварии требуется посторонняя помощь.
- Если вы водитель авто, остановитесь на обочине и выставьте за 15−20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь, включите на своей машине аварийную сигнализацию.
- При наличии сотового телефона незамедлительно позвоните в любую из экстренных служб — «скорую» помощь, пожарную охрану, ГИБДД. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшее подразделение ГИБДД или пожарно-спасательную часть.
- До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву. Обнаружив пострадавших, по возможности окажите им первую помощь, используя аптечку своего автомобиля и автомобиля пострадавших. Пострадавших, находящихся на проезжей части, необходимо дополнительно обозначить предупредительными сигналами.
Важно выключить зажигание в разбитом автомобиле, отсоедините аккумулятор. Проверьте, не вытекает ли бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость. Не курите рядом. При наличии дыма, запаха горящей пластмассы найдите источник горения и постарайтесь потушить его.
Не перемещайте тяжело пострадавших, если нет угрозы пожара, взрыва и прочих угроз. Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД и пожарным детально опишите все, что вы увидели на месте происшествия.