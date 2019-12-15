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Алтайские спасители рассказали, как помочь человеку на трассе и самому не стать жертвой ДТП

В Алтайском крае продолжается непогода со снегом и метелями. Специалисты МЧС напоминают автомобилистам, что необходимо предпринять, если вы стали очевидцем ДТП.

На трассе гололед.
На трассе гололед.
vk.com/rubcovsk_incident

Основное правило — обязательно проявите участие, оставайтесь человеком во всех ситуациях, особенно когда участнику аварии требуется посторонняя помощь.

  • Если вы водитель авто, остановитесь на обочине и выставьте за 15−20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь, включите на своей машине аварийную сигнализацию.
  • При наличии сотового телефона незамедлительно позвоните в любую из экстренных служб — «скорую» помощь, пожарную охрану, ГИБДД. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшее подразделение ГИБДД или пожарно-спасательную часть.
  • До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву. Обнаружив пострадавших, по возможности окажите им первую помощь, используя аптечку своего автомобиля и автомобиля пострадавших. Пострадавших, находящихся на проезжей части, необходимо дополнительно обозначить предупредительными сигналами.
Из-за гололеда и снегопада машины слетают с алтайских трасс.
Из-за гололеда и снегопада машины слетают с алтайских трасс.
vk.com/barneos22

Важно выключить зажигание в разбитом автомобиле, отсоедините аккумулятор. Проверьте, не вытекает ли бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость. Не курите рядом. При наличии дыма, запаха горящей пластмассы найдите источник горения и постарайтесь потушить его.

Не перемещайте тяжело пострадавших, если нет угрозы пожара, взрыва и прочих угроз. Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД и пожарным детально опишите все, что вы увидели на месте происшествия.

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