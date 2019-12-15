Алтайские спасители рассказали, как помочь человеку на трассе и самому не стать жертвой ДТП

В Алтайском крае продолжается непогода со снегом и метелями. Специалисты МЧС напоминают автомобилистам, что необходимо предпринять, если вы стали очевидцем ДТП.

Основное правило — обязательно проявите участие, оставайтесь человеком во всех ситуациях, особенно когда участнику аварии требуется посторонняя помощь.

Если вы водитель авто , остановитесь на обочине и выставьте за 15−20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь , включите на своей машине аварийную сигнализацию.

остановитесь на обочине и выставьте за 15−20 метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь включите на своей машине аварийную сигнализацию. При наличии сотового телефона незамедлительно позвоните в любую из экстренных служб — «скорую» помощь , пожарную охрану , ГИБДД. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшее подразделение ГИБДД или пожарно-спасательную часть.

пожарную охрану ГИБДД. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшее подразделение ГИБДД или пожарно-спасательную часть. До прибытия экстренных служб не стойте без дела , позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет , то осмотрите кюветы , ближайший кустарник и траву. Обнаружив пострадавших , по возможности окажите им первую помощь , используя аптечку своего автомобиля и автомобиля пострадавших. Пострадавших , находящихся на проезжей части , необходимо дополнительно обозначить предупредительными сигналами.

Из-за гололеда и снегопада машины слетают с алтайских трасс. vk.com/barneos22

Важно выключить зажигание в разбитом автомобиле, отсоедините аккумулятор. Проверьте, не вытекает ли бензин или другая легковоспламеняющаяся жидкость. Не курите рядом. При наличии дыма, запаха горящей пластмассы найдите источник горения и постарайтесь потушить его.

Не перемещайте тяжело пострадавших, если нет угрозы пожара, взрыва и прочих угроз. Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД и пожарным детально опишите все, что вы увидели на месте происшествия.