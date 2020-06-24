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Жизнь

Алтайские спецназовцы кинематографично десантировались с вертолета

Бойцы подразделений специального назначения управления Росгвардии по Алтайскому краю отработали навыки по высадке из вертолета Ми-8 с использованием спусковых устройств и альпинистского снаряжения, рассказали в ведомстве и поделились фотографиями с тренировки.

Алтайские бойцы Росгвардии высадились с Ми-8.
Алтайские бойцы Росгвардии высадились с Ми-8.
Владимир Антропов / 22.rosgvard.ru/

Перед началом десантирования росгвардейцы детально отработали все на земле, а потом под руководством инструкторов сотрудники ОМОН и СОБР поднялись в воздух.

В Ми-8 на различных высотах бойцы десантировались на землю.

На втором этапе тренировки спецназовцы оперативно рассредоточились на площадке приземления для дальнейшего выполнения боевых задач.

«Бойцы-высотники и инструкторы подтвердили свою квалификацию и готовность действовать в условиях, максимально приближенных к реальным», — добавили в Росгвардии.

Навыки беспарашютного десантирования нужны спецназовцам для высадки в труднодоступные места, а также оперативной эвакуации раненых и пострадавших.

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