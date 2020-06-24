Алтайские спецназовцы кинематографично десантировались с вертолета

Перед началом десантирования росгвардейцы детально отработали все на земле, а потом под руководством инструкторов сотрудники ОМОН и СОБР поднялись в воздух.
В Ми-8 на различных высотах бойцы десантировались на землю.
На втором этапе тренировки спецназовцы оперативно рассредоточились на площадке приземления для дальнейшего выполнения боевых задач.
«Бойцы-высотники и инструкторы подтвердили свою квалификацию и готовность действовать в условиях, максимально приближенных к реальным», — добавили в Росгвардии.
Навыки беспарашютного десантирования нужны спецназовцам для высадки в труднодоступные места, а также оперативной эвакуации раненых и пострадавших.