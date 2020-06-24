Алтайские спецназовцы кинематографично десантировались с вертолета

Бойцы подразделений специального назначения управления Росгвардии по Алтайскому краю отработали навыки по высадке из вертолета Ми-8 с использованием спусковых устройств и альпинистского снаряжения, рассказали в ведомстве и поделились фотографиями с тренировки.