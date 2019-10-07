Алтайские студенты снимают фильм о проблемах суицида

Кафедра теории и практики журналистики университета выиграла грант по направлению «Профилактика в интернете (суицидов, экстремизма, антидилер)». Сейчас преподаватели и студенты кафедры создают фильм, который будет тиражироваться в соцсетях, его планируют предлагать к просмотру и обсуждению в учебных заведениях края.

По мнению авторов работы, выбранный формат — один из самых действенных способов предотвращения суицида, фильм сможет вовлечь молодых людей в активную дискуссию. По окончании проекта в вузе состоится обсуждение фильма. Подробнее о событии станет известно позже. Фильм снимается за счет средств гранта управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.