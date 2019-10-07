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Жизнь

Алтайские студенты снимают фильм о проблемах суицида

Студенты АлтГУ снимают фильм «Я люблю тебя жизнь», который будет посвящен профилактике суицидов среди молодежи.

Съемка. Камера.
Съемка. Камера.
СС0

Кафедра теории и практики журналистики университета выиграла грант по направлению «Профилактика в интернете (суицидов, экстремизма, антидилер)». Сейчас преподаватели и студенты кафедры создают фильм, который будет тиражироваться в соцсетях, его планируют предлагать к просмотру и обсуждению в учебных заведениях края.

По мнению авторов работы, выбранный формат — один из самых действенных способов предотвращения суицида, фильм сможет вовлечь молодых людей в активную дискуссию. По окончании проекта в вузе состоится обсуждение фильма. Подробнее о событии станет известно позже. Фильм снимается за счет средств гранта управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Факт

Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство, а в целом за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек. Среди молодежи в возрасте 15−29 лет самоубийство — вторая главная причина смерти после гибели в ДТП. Такие данные приведены в Докладе Всемирной организации здравоохранения.

В России, по официальным данным, количество самоубийств за год выросло почти на 14%, сообщала ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Алтайский край ― в числе регионов с самым высоким показателем по стране: более 20 человек на сто тысяч населения.

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