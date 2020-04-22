Алтайские таможенники не дали вывезти из России перчатки и дезинфицирующие средства

Незаконный вывоз нескольких партий мобильные группы Алтайской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли в первой половине апреля.
При проверке трех грузовых автомобилей, следовавших из России в Казахстан, нашли 23,6 тысячи медицинских перчаток, 240 кг дезинфицирующего средства в таблетках и 1 680 кг — в полиэтиленовых канистрах.
Соответствующих сопроводительных документов на товары у перевозчиков не было.
Алтайская таможня возбудила три дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Товары изъяли, добавили в ведомстве.
Напомним, что 2 марта правительство РФ издало постановление «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации».
В начале марта на алтайской таможне задержали нарушителей из Монголии, которые везли около 12 кг медицинских масок.