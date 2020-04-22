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Жизнь

Алтайские таможенники не дали вывезти из России перчатки и дезинфицирующие средства

Более 23 тысяч медицинских перчаток и более двух тонн дезинфицирующих средств не пустили в Казахстан из России. Партию остановили на границе Алтайского края.

Партия перчаток и дезинфицирующих средств.
Партия перчаток и дезинфицирующих средств.
пресс-служба Алтайской таможни

Незаконный вывоз нескольких партий мобильные группы Алтайской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли в первой половине апреля.

При проверке трех грузовых автомобилей, следовавших из России в Казахстан, нашли 23,6 тысячи медицинских перчаток, 240 кг дезинфицирующего средства в таблетках и 1 680 кг — в полиэтиленовых канистрах.

Партия перчаток и дезинфицирующих средств.
Партия перчаток и дезинфицирующих средств.
пресс-служба Алтайской таможни

Соответствующих сопроводительных документов на товары у перевозчиков не было.

Алтайская таможня возбудила три дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Товары изъяли, добавили в ведомстве.

Напомним, что 2 марта правительство РФ издало постановление «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации».

В начале марта на алтайской таможне задержали нарушителей из Монголии, которые везли около 12 кг медицинских масок.

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