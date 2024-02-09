9 февраля
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Жизнь

Алтайские трассы перекрывают из-за шторма

Ограничения действуют на трассах регионального и федерального значения, сообщает МЧС Алтайского края.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
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На трассе региональной К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» и на участке "Змеиногорск — Рубцовск" ввели ограничения для всех видов транспорта.

Движение грузового транспорта и пассажирских автобусов временно запретили на участке федеральной автодороги А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" от Бельмесево до границы с Республикой Казахстан.

Ранее в связи с непогодой на дорогах Барнаула ввели усиленную работу.

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