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Жизнь

Алтайские ученые превратят злобный борщевик в лекарство

Ученые и студенты АлтГУ создали вытяжку из борщевика Сосновского, которая эффективна при лечении кожных болезней, узнала «Российская газета». Причем это не единственное полезное свойство агрессивного сорняка.

Борщевик
Борщевик
ССО

Исследователи уверены, что листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, некоторые виды которых помогают купировать кожные заболевания.

«Нужно только подобрать наиболее эффективный метод их выделения из борщевика», — говорит научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Виталий Царев.

Разработкой уже заинтересовался московский Псориаз-центр.

Кроме того, ученые предполагают, что в сорняке содержится много растительного белка, который можно использовать в производстве спортивного питания.

Что такое борщевик Сосновского и чем он вреден?

Существует много видов борщевика. На территории России широко распространен борщевик Сосновского. Этот сорняк способен практически полностью вытеснить другие растения с участка, а его высота позволяет конкурировать даже с кустарниками и молодыми деревьями, пишет sevin.ru.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России, потому что соприкосновение с ним приводит к сильным ожогам, требующим длительного лечения.

Пыльца сорняка опасна для аллергиков: попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, она вызывает отек и сужение гортани. Сок борщевика, попавший в глаза, вызывает ожоги и нарушает зрительную функцию, уточняет ТАСС.

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