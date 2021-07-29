Алтайские ученые превратят злобный борщевик в лекарство

Ученые и студенты АлтГУ создали вытяжку из борщевика Сосновского, которая эффективна при лечении кожных болезней, узнала « Российская газета ». Причем это не единственное полезное свойство агрессивного сорняка.

Исследователи уверены, что листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, некоторые виды которых помогают купировать кожные заболевания.

«Нужно только подобрать наиболее эффективный метод их выделения из борщевика», — говорит научный сотрудник лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Виталий Царев.

Разработкой уже заинтересовался московский Псориаз-центр.

Кроме того, ученые предполагают, что в сорняке содержится много растительного белка, который можно использовать в производстве спортивного питания.

Что такое борщевик Сосновского и чем он вреден?

Существует много видов борщевика. На территории России широко распространен борщевик Сосновского. Этот сорняк способен практически полностью вытеснить другие растения с участка, а его высота позволяет конкурировать даже с кустарниками и молодыми деревьями, пишет sevin.ru.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России, потому что соприкосновение с ним приводит к сильным ожогам, требующим длительного лечения.

Пыльца сорняка опасна для аллергиков: попадая на слизистые оболочки дыхательных путей, она вызывает отек и сужение гортани. Сок борщевика, попавший в глаза, вызывает ожоги и нарушает зрительную функцию, уточняет ТАСС.