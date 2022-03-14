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Жизнь

Алтайские ученые придумали установки для спасения задыхающейся подо льдом рыбы

Ученые Томской области и Алтайского края разработали энергосберегающие ветровые установки, чтобы избежать замора рыбы на замерзших водоемах, сообщает ТАСС.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

Так как лед на водоемах в Сибири лежит подолгу, заморы рыбы — постоянное явление. Ученые начали эксперименты по созданию аэрационных установок на основе ветра еще четыре года назад.

«Опыт использования показал, что ветровые аэраторы способны в течение трех часов развивать майну (открытый ото льда участок воды) до 100 кв. метров, что может обеспечить кислородом зимовальную яму в течение всей зимы», — рассказал начальник отдела водных биологических ресурсов ведомства Сергей Дегтярь.

Аэратор работает от ветра и оснащен поплавками. Стоимость устройства составит более 100 тыс. рублей, но окупится оно уже в первый год использования.

Решение проблемы с балансом кислорода в воде позволит заниматься разведением видов рыб, чувствительных к недостатку кислорода, — окуня, щуки, сазана, карпа и раков.

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