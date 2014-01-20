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Жизнь

Алтайские ученые разработали анальгетик на основе молекулы взрывчатки

Ученые из Бийска вместе с коллегами из Томска разрабатывают новый анальгетик «Тиовюрцин» на основе гексаазоизовюрцитана — измененной молекулы взрывчатого вещества CL- 20. Об этом пишет портал «Научная Россия». Причем это первый в мире анальгетик, не имеющий побочных эффектов.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
CC0

Препарат успешно прошёл стадию доклинических испытаний. Теперь разработчикам предстоит пройти последний и самый дорогостоящий этап — клинические испытания препарата.

Стоимость исследований начинается от полумиллиарда рублей. Создатели ведут переговоры с несколькими фармкомпаниями, в том числе за рубежом.

Над препаратом работает группа ученых томского НИИ фармакологии и регенеративной медицины, ТГУ, бийского Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН.

Инновационное лекарство, возможно, поможет решить опиоидный кризис, вызванный приёмом синтезированных анальгетиков, сообщает источник. Их потребителями становятся в первую очередь люди с хроническими болями, вынужденные постоянно принимать мощные обезболивающие средства, которые вызывают сильную зависимость.

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