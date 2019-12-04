Алтайские ученые вывели новую породу оленей с супер-рогами

В Алтайском крае вывели новую породу пятнистых оленей, которые отличаются большей массой молодых рогов. Улучшенная алтае-уссурийская порода позволит сохранить генофонд животных, а также сделает их разведение более выгодным, пишет ТАСС.

По словам замдиректора по науке Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Василия Луницына, средний вес пантов удалось поднять до 1,1 кг (на 20−30% больше, чем сейчас).

Сами олени также тяжелее и лучше размножаются. Так, на 100 самок у животных алтае-уссурийской породы рождается до 75 детенышей против 40−50 рождающихся в хозяйствах сейчас.

Улучшение породы проводили внутри популяции оленей, не скрещивая животных с другими представителями вида.

На два Алтая приходится почти 90% всех маралов в России. В Алтайском крае переработкой пантового сырья занимаются порядка 30 предприятий, которые производят более 350 видов продукции.