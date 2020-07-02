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2 июля
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Жизнь

Алтайские верующие двинулись в крестный ход по новым правилам

В 2020 году Всероссийский крестный ход к Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери проходит в новом формате и по новому маршруту. Участники стартовали 28 июня и уже добрались до реки Алей, говорится в сообщении Алтайской митрополии.

Крестный ход в Коробейниково-2020.
Крестный ход в Коробейниково-2020.
http://altai.eparhia.ru/

В первый день паломники своим ходом добрались до села Черницкое, откуда и начался крестный ход. Руководит шествием диакон Константин Филатов.

1 июля митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Рубцовский и Алейский Роман совершили литургию на берегу реки Алей у с. Красноярка.

Новый маршрут

Свороток на с. Черницкое — Новороманово (ночлег) — окрестности с. Калманка (ночлег) — окрестности с. Красноярка (ночлег) — с. Володарка — окрестности с. Белово (ночлег) — Вяткино — окрестности с. Усть-Пристань — Елбанка — с. Коробениково.

Новые правила

В этом году нет традиционного размещения паломников в школах. Ночевать разрешается только в палатках, вне населенных пунктов.

Запрещено движение крестного хода по населенным пунктам, транспорта сопровождения и полевой кухни тоже нет, возможна только раздача кипятка.

Питание и подвоз вещей верующие организуют самостоятельно.

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