Алтайские выпускники делятся фотографиями с «Последнего звонка» в соцсетях

25 мая в школах Алтайского края прошли традиционные «Последние звонки». Тысячи выпускников завершили учебу — теперь им предстоит сдать ЕГЭ и получить аттестаты. А пока они радуются окончанию школы и делятся яркими снимками с праздника в соцсетях.