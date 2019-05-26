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Жизнь

Алтайские выпускники делятся фотографиями с «Последнего звонка» в соцсетях

25 мая в школах Алтайского края прошли традиционные «Последние звонки». Тысячи выпускников завершили учебу — теперь им предстоит сдать ЕГЭ и получить аттестаты. А пока они радуются окончанию школы и делятся яркими снимками с праздника в соцсетях.

"Последний звонок" в алтайской школе.
"Последний звонок" в алтайской школе.
instagram.com/aleksandra_karebina

Отпраздновать «Последний звонок» своей сестры приехал барнаульский участник «Фабрики звезд» Евгений Трофимов.

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