Алтайские выпускники делятся фотографиями с «Последнего звонка» в соцсетях

Отпраздновать «Последний звонок» своей сестры приехал барнаульский участник «Фабрики звезд» Евгений Трофимов.
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25 мая в школах Алтайского края прошли традиционные «Последние звонки». Тысячи выпускников завершили учебу — теперь им предстоит сдать ЕГЭ и получить аттестаты. А пока они радуются окончанию школы и делятся яркими снимками с праздника в соцсетях.
Отпраздновать «Последний звонок» своей сестры приехал барнаульский участник «Фабрики звезд» Евгений Трофимов.
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