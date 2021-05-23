Алтайские выпускники станцевали под окнами роддома для своей учительницы

Также ученики подарили своему педагогу букет цветов — передали через окно.
Видео с поздравлением выложили в TikTok. За пару часов оно набрало более 6 млн просмотров.
Школьники из Горно-Алтайска сделали сюрприз для любимого учительницы, которая недавно родила. Ученики станцевали под окнами роддома. Видео с поздравлением опубликовал «Инцидент Барнаул».
Также ученики подарили своему педагогу букет цветов — передали через окно.
Видео с поздравлением выложили в TikTok. За пару часов оно набрало более 6 млн просмотров.
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