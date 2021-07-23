Алтайские власти доложили о росте зарплаты

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за этот период составил 30 679 рублей.
Реальная заработная плата с учетом инфляции (за январь-май — 106,4%) выросла на 1,9%.
Наибольший рост произошел в организациях по производству резиновых и пластмассовых изделий — 14,2%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — 122,5%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом — 120,5%.
Невысокой остается заработная плата работников на производстве мебели, бумаги и бумажных изделий, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, а также в полиграфической деятельности.