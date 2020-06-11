Алтайские власти объяснили, почему не вводят режим ЧС из-за засухи

Алтайский край попал в список регионов, где ситуация с засухой вызывает «определенную тревогу». Об этом заявил депутат Госдумы Иван Лоор на заседании комитета по аграрным вопросам. Глава алтайского минсельхоза рассказал , почему пока не будут вводить ЧС.

Почти на трех четвертях пашни в Алтайском крае фиксировался недостаток влаги. Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев отметил, что неблагоприятные погодные условия сложились еще осенью 2019 года.

Нормальная ситуация была только на северо-западе, на границе с Новосибирской областью, благоприятная ситуация сложилась в Бийско-Чумышской зоне.

«По остальной территории недостаток влаги доходил до 50% средних многолетних значений. Апрель тоже не преподнес ничего хорошего: осадков в разных зонах выпало от 10 до 40% средних многолетних норм. В мае выпало от 25 до 70% осадков. Особенно сильный недостаток влаги — в Западной и Восточной Кулунде, в Приалейской зоне, в засуху попали и предгорья», — рассказал министр.

Недавние осадки ситуацию не изменили, дали «лишь передышку» на 8−12 дней.

На всей территории края ощущается недостаток влаги. В июне выпало от средних многолетних норм от 6% в Тальменке до 60% в Родинском районе.

«Как ни странно, именно этот район в настоящее время выглядит наиболее обеспеченным влагой», — подчеркнул Чеботаев.

Почему нет ЧС

Для введения чрезвычайной ситуации пока оснований нет, заявили власти. Ни в одном районе ситуация пока не соответствует критериям, при достижении которых вводится ЧС, — количеству дней, в течение которых держится температура выше 30 градусов, или количеству выпавших за определенное время осадков.

Разумной мерой защиты от возможных потерь для сельхозпредприятий будет не столько введение ЧС (это позволяет пролонгировать кредиты, получить государственные субсидии для их продления), сколько страхование посевов, считают в правительстве Алтайского края.