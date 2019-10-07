Алтайские власти объяснили, почему затянулась стройка театра кукол

Театр кукол «Сказка» в Барнауле достроят в конце 2019 года, заявили ТАСС в алтайском минстрое. При этом министр культуры края Елена Безрукова не исключила, что сроки снова перенесутся. Источники altapress.ru полагают, что театр сдадут только через год.

Ранее власти сообщали, что «Сказка» будет готова к сентябрю 2019 года. Но из-за морозов зимой 2018 года строители не работали, а летом было ограничено движение на ул. Пушкина, где ведется стройка. Из-за этого не было возможности подвозить стройматериалы, пояснили в профильном министерстве.

Здание могут сдать и в первой половине 2020 года, добавила министр культуры. Она подчеркнула, что между в первую очередь в строительстве важно качество, поскольку это объект для детей и к нему предъявляются особые требования. Задержки, по ее словам, копили постепенно.

Кроме того, во время стройки потребовались дополнительные технические решения, которые необходимо внести в проектно-сметную документацию, сказала Безрукова.

«Мы находимся на сложной площадке, приходится встраивать объект в ограниченное пространство, решать огромное количество проблем, связанных с инженерными коммуникациями, и это накладывает сложности, некоторые из которых не были ясны на момент формирования проекта», — отметила чиновника.

По данным источников altapress.ru, здание реально сдать в эксплуатацию лишь к новому театральному сезону — в конце 2020 года. На данный момент внешний фасад уже украшают декоративными элементами, готовят купол, который будет на крыше. Правда, рядом со зданием нет крана, который его поднимет.