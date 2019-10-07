Алтайские власти объяснили, почему затянулась стройка театра кукол

Ранее власти сообщали, что «Сказка» будет готова к сентябрю 2019 года. Но из-за морозов зимой 2018 года строители не работали, а летом было ограничено движение на ул. Пушкина, где ведется стройка. Из-за этого не было возможности подвозить стройматериалы, пояснили в профильном министерстве.
Здание могут сдать и в первой половине 2020 года, добавила министр культуры. Она подчеркнула, что между в первую очередь в строительстве важно качество, поскольку это объект для детей и к нему предъявляются особые требования. Задержки, по ее словам, копили постепенно.
Кроме того, во время стройки потребовались дополнительные технические решения, которые необходимо внести в проектно-сметную документацию, сказала Безрукова.
«Мы находимся на сложной площадке, приходится встраивать объект в ограниченное пространство, решать огромное количество проблем, связанных с инженерными коммуникациями, и это накладывает сложности, некоторые из которых не были ясны на момент формирования проекта», — отметила чиновника.
По данным источников altapress.ru, здание реально сдать в эксплуатацию лишь к новому театральному сезону — в конце 2020 года. На данный момент внешний фасад уже украшают декоративными элементами, готовят купол, который будет на крыше. Правда, рядом со зданием нет крана, который его поднимет.